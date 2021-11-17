Статистика ухудшается, а власти прогнозируют спад: все о COVID-19 в Украине

Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 16 ноября, зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19, среди них – 1312 детей и 403 медработника. При этом власти заявляют, что вскоре коронавирус отступит.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 468 человек;

летальных исходов – 769,

выздоровели – 20 211 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

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г. Киев – 1609 случай;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случаев;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случаев;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случаев;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случаев;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случаев;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровенская область – 738 случая;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случая;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине регионы могут выйти из красной карантинной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине области начнут выходить из красной зоны

Как рассказал Виктор Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, а также снизился и процент занятых коек с кислородом.

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Ляшко добавил, что от начала введения красной зоны в первом регионе – Херсонской области, прошло 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.

"Вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", – подытожил министр.

Когда коронавирус в Украине начнет отступать?

Ситуация с коронавирусом в Украине действительно будет улучшаться. Но такая стабилизация произойдет в каждом регионе отдельно с 12-го дня после определения красного уровня эпидопасности.

По словам Игоря Кузина, Украина находится на третьем уровне заболеваемости в европейском регионе.

"Но вторую неделю подряд у нас среднее число госпитализаций с COVID находится практически на одинаковом уровне. В среднем – это 5 тыс. человек в течение суток госпитализируются", – объяснил санврач.

Также по его словам, в Минздраве фиксируют, что сейчас значительно сократился разрыв между госпитализациями и выписками.

"Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился", – добавил Кузин.

Например, неделю назад, разрыв, был 18%, то сейчас 6%. Речь идет о том, что необходимость в добавлении новых мест постепенно отпадает. Это определенный признак стабилизации заболеваемости, хоть и на высоких цифрах.

Причина стабилизации – введенные ограничения

Кузин утверждает, что карантинные ограничения действительно помогли.

"Уже 17 регионов (интервью состоялось 12 ноября, – ред.) перешли на красный уровень эпидопасности. Они запустили определенные ограничения, после чего пошла стабилизация. Но начинается она с 12-го дня после определения красного уровня", – объяснил санврач.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Области в Украине все же переходять в красную зону карантина

Как стало известно, с 18 ноября красный уровень эпидемической опасности установят на территории Винницкой области.