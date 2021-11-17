Статистика погіршується, а влада прогнозує спад: все про COVID-19 в Україні

Статистика коронавірусу в Україні посилилася. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19, серед них – 1312 дітей та 403 медпрацівники. Водночас влада заявляє, що незабаром коронавірус відступить.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 осіб;

летальних випадків – 769,

одужало – 20 211 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

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м. Київ – 1609 випадок;

Вінницька область – 733 випадків;

Волинська область – 731 випадків;

Дніпропетровська область – 1675 випадків;

Донецька область – 1032 випадків;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 344 випадків;

Запорізька область – 1087 випадки;

Івано-Франківська область – 642 випадків;

Київська область – 1069 випадки;

Кіровоградська область – 131 випадків;

Луганська область – 328 випадків;

Львівська область – 721 випадків;

Миколаївська область – 950 випадки;

Одеська область – 1504 випадків;

Полтавська область – 1168 випадків;

Рівненська область – 738 випадки;

Сумська область – 385 випадків;

Тернопільська область – 367 випадків;

Харківська область – 639 випадків;

Херсонська область – 337 випадки;

Хмельницька область – 803 випадків;

Черкаська область – 721 випадки;

Чернівецька область – 199 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні регіони можуть вийти із "червоної карантинної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні області почнуть виходити з "червоної зони"

Як розповів Віктор Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.

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Ляшко додав, що від початку запровадження "червоної зони" у першому регіоні – Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.

"Вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", – підсумував міністр.

Коли коронавірус в Україні почне відступати?

Ситуація з коронавірусом в Україні справді покращуватиметься. Але така стабілізація відбудеться у кожному регіоні окремо з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.

За словами Ігоря Кузіна, Україна перебуває на третьому рівні захворюваності в європейському регіоні.

"Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID знаходиться практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. людина протягом доби госпіталізуються", – пояснив санлікар.

Також за його словами, у МОЗ фіксують, що зараз значно скоротився розрив між госпіталізаціями та виписками.

"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.

Наприклад, тиждень тому, розрив був 18%, то зараз 6%. Йдеться про те, що необхідність додавання нових місць поступово відпадає. Це певна ознака стабілізації захворюваності, хоч і на високих цифрах.

Причина стабілізації – введені обмеження

Кузін стверджує, що карантинні обмеження справді допомогли.

"Вже 17 регіонів (інтерв'ю відбулося 12 листопада, – ред.) перейшли на червоний рівень епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12-го дня після визначення червоного рівня", – пояснив санлікар.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Області в Україні все ж таки переходять у "червону зону" карантину

Як стало відомо, з 18 листопада "червоний рівень" епідемічної небезпеки запроваджують на території Вінницької області.