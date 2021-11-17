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Статистика погіршується, а влада прогнозує спад: все про COVID-19 в Україні

Софія Ковнір
17 листопада, 09:30
Щодня у нашій країні кількість хворих та госпіталізацій зростає

Статистика коронавірусу в Україні посилилася. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19, серед них – 1312 дітей та 403 медпрацівники. Водночас влада заявляє, що незабаром коронавірус відступить.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 468 осіб;
  • летальних випадків – 769,
  • одужало – 20 211 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

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  • м. Київ – 1609 випадок;
  • Вінницька область – 733 випадків;
  • Волинська область – 731 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1675 випадків;
  • Донецька область – 1032 випадків;
  • Житомирська область – 456 випадків;
  • Закарпатська область – 344 випадків;
  • Запорізька область – 1087 випадки;
  • Івано-Франківська область – 642 випадків;
  • Київська область – 1069 випадки;
  • Кіровоградська область – 131 випадків;
  • Луганська область – 328 випадків;
  • Львівська область – 721 випадків;
  • Миколаївська область – 950 випадки;
  • Одеська область – 1504 випадків;
  • Полтавська область – 1168 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадки;
  • Сумська область – 385 випадків;
  • Тернопільська область – 367 випадків;
  • Харківська область – 639 випадків;
  • Херсонська область – 337 випадки;
  • Хмельницька область – 803 випадків;
  • Черкаська область – 721 випадки;
  • Чернівецька область – 199 випадків;
  • Чернігівська область – 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні регіони можуть вийти із "червоної карантинної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні області почнуть виходити з "червоної зони"

Як розповів Віктор Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.

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Ляшко додав, що від початку запровадження "червоної зони" у першому регіоні – Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.

"Вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", – підсумував міністр.

Коли коронавірус в Україні почне відступати?

Ситуація з коронавірусом в Україні справді покращуватиметься. Але така стабілізація відбудеться у кожному регіоні окремо з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.

За словами Ігоря Кузіна, Україна перебуває на третьому рівні захворюваності в європейському регіоні.

"Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID знаходиться практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. людина протягом доби госпіталізуються", – пояснив санлікар.

Також за його словами, у МОЗ фіксують, що зараз значно скоротився розрив між госпіталізаціями та виписками.

"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.

Наприклад, тиждень тому, розрив був 18%, то зараз 6%. Йдеться про те, що необхідність додавання нових місць поступово відпадає. Це певна ознака стабілізації захворюваності, хоч і на високих цифрах.

Причина стабілізації – введені обмеження

Кузін стверджує, що карантинні обмеження справді допомогли.

"Вже 17 регіонів (інтерв'ю відбулося 12 листопада, – ред.) перейшли на червоний рівень епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12-го дня після визначення червоного рівня", – пояснив санлікар.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Області в Україні все ж таки переходять у "червону зону" карантину

Як стало відомо, з 18 листопада "червоний рівень" епідемічної небезпеки запроваджують на території Вінницької області.

У такому разі забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження скасовуватимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновано. Також на повністю вакцинованих громадян не поширюються обмеження, встановлені щодо міжрегіонального транспортного сполучення.

В Україні "жовтих" може побільшати

Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

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