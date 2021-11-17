Статистика погіршується, а влада прогнозує спад: все про COVID-19 в Україні

Статистика коронавірусу в Україні посилилася. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19, серед них – 1312 дітей та 403 медпрацівники. Водночас влада заявляє, що незабаром коронавірус відступить.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 468 осіб;
- летальних випадків – 769,
- одужало – 20 211 осіб.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1609 випадок;
- Вінницька область – 733 випадків;
- Волинська область – 731 випадків;
- Дніпропетровська область – 1675 випадків;
- Донецька область – 1032 випадків;
- Житомирська область – 456 випадків;
- Закарпатська область – 344 випадків;
- Запорізька область – 1087 випадки;
- Івано-Франківська область – 642 випадків;
- Київська область – 1069 випадки;
- Кіровоградська область – 131 випадків;
- Луганська область – 328 випадків;
- Львівська область – 721 випадків;
- Миколаївська область – 950 випадки;
- Одеська область – 1504 випадків;
- Полтавська область – 1168 випадків;
- Рівненська область – 738 випадки;
- Сумська область – 385 випадків;
- Тернопільська область – 367 випадків;
- Харківська область – 639 випадків;
- Херсонська область – 337 випадки;
- Хмельницька область – 803 випадків;
- Черкаська область – 721 випадки;
- Чернівецька область – 199 випадків;
- Чернігівська область – 299 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні області почнуть виходити з "червоної зони"
Як розповів Віктор Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.
Ляшко додав, що від початку запровадження "червоної зони" у першому регіоні – Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.
"Вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", – підсумував міністр.
Коли коронавірус в Україні почне відступати?
Ситуація з коронавірусом в Україні справді покращуватиметься. Але така стабілізація відбудеться у кожному регіоні окремо з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.
За словами Ігоря Кузіна, Україна перебуває на третьому рівні захворюваності в європейському регіоні.
"Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID знаходиться практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. людина протягом доби госпіталізуються", – пояснив санлікар.
Також за його словами, у МОЗ фіксують, що зараз значно скоротився розрив між госпіталізаціями та виписками.
"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.
Наприклад, тиждень тому, розрив був 18%, то зараз 6%. Йдеться про те, що необхідність додавання нових місць поступово відпадає. Це певна ознака стабілізації захворюваності, хоч і на високих цифрах.
Причина стабілізації – введені обмеження
Кузін стверджує, що карантинні обмеження справді допомогли.
"Вже 17 регіонів (інтерв'ю відбулося 12 листопада, – ред.) перейшли на червоний рівень епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12-го дня після визначення червоного рівня", – пояснив санлікар.
Області в Україні все ж таки переходять у "червону зону" карантину
Як стало відомо, з 18 листопада "червоний рівень" епідемічної небезпеки запроваджують на території Вінницької області.
У такому разі забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження скасовуватимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновано. Також на повністю вакцинованих громадян не поширюються обмеження, встановлені щодо міжрегіонального транспортного сполучення.
В Україні "жовтих" може побільшати
Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.
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