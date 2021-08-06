Захватчика Кабмина Прохнича взяли под арест

Владимир Прохнич на суде. Фото Игорь Серов, "Сегодня"

Печерский суд Киева избрал меру пресечения Владимиру Прохничу, который пришел в здание Кабмина с боевой гранатой.

Как передает корреспондент "Сегодня" из зала суда, Прохнича взяли под арест на 60 дней. Он будет находиться под стражей до 27 сентября.

На заседании товарищи и боевые побратимы бывшего атошника просили взять его на поруки. Среди них был и бывший комбат "Айдара", экс-нардеп Сергей Мельничук. Также в группе поддержки гражданская жена задержанного – Алла Литвиненко.

Прохнич общается с гражданской женой Аллой. Фото Влад Гарнаев, "Сегодня"

В суд к участнику АТО даже пришел священник, попросил не переживать, сказал, что все будет хорошо.

На суд пришел священник. Фото Игорь Серов, "Сегодня"

Прохничу ранее сообщили о подозрении по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Отметим, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Защитник Прохнича Тарас Беспалый сообщил, что его подзащитный признал свою вину.

Суд над Прохничем. Фото Игорь Серов, "Сегодня"

За что судят Прохнича

Утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.

Друг захватчика Кабмина, капеллан Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Анатолий Кушнирчук рассказал "Сегодня", что Прохнич находился в отчаянном положении.

"Надо у Кабмина спросить о его обращении и посмотреть на его суть. Он обращался в различные инстанции как инвалид II группы. Я не знаю, чего касались обращения. Но это человек, у которого на самом деле нет ничего. Он ничего ни у кого не просил. Он наверняка хотел получить то, что ему принадлежит как инвалиду II группы или участнику боевых действий. Они или проигнорировали, или отказали, и его это довело до такого состояния отчаяния", – сказал Кушнирчук.

Мы вели онлайн-трансляцию заседания Печерского суда: