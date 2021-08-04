Друг захватчика Кабмина Прохнич: "Он был доведен до отчаяния"

Владимир Прохнич добровольцем пошел на войну и провел там четыре года / Коллаж "Сегодня"

Друг бывшего бойца батальона "Айдар" Владимира Прохнича, который утром пришел в Кабинет министров с гранатой в руках , рассказал "Сегодня", что могло побудить ветерана АТО прийти к правительственному зданию с гранатой. Капеллан Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Анатолий Кушнирчук, также рассказал, за что Прохнич получил от президента орден "За мужество".

"Надо у Кабмина спросить о его обращении и посмотреть на его суть. Он обращался в различные инстанции как инвалид II группы. Я не знаю, чего касались обращения. Но это человек, у которого на самом деле нет ничего. Он ничего ни у кого не просил. Он наверняка хотел получить то, что ему принадлежит как инвалиду II группы или участнику боевых действий. Они или проигнорировали, или отказали и его это довело до такого состояния отчаяния".

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Анатолий Кушнирчук отметил, что не верит в то, что Владимир мог подорвать людей в Кабинете министров.

"Человек защищал Украину, готов был умереть и сто раз умирал за Украину. И здесь прийти в центр города и что-то сделать – не верю. Я просто понимаю, что он был доведен до отчаяния и он не знал больше, как донести свои требования" , – говорит капеллан.

Анатолий Кушнирчук рассказал "Сегодня" о сложном боевом пути Владимира Прохнича

Психическое состояние

По словам Кушнирчука, сейчас Владимир имеет сильное психическое истощение и нуждается в медицинской помощи.

"Это так надо было довести человека до отчаяния! У него не обнаружено в крови ни алкоголя, ни наркотиков. Вывод медиков: имеет глубокое доведение до отчаяния. Имеет высокое давление. Я надеюсь, что адвокаты будут бороться за то, чтобы этому человеку дали принудительную госпитализацию и помогли восстановить здоровье", – говорит наш собеседник.

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По словам Кушнирчука, уже сформирована команда адвокатов. Некоторые из них согласились работать бесплатно.

Путь добровольца

Владимир с первых дней Революции Достоинства был на Майдане. Когда началась война на востоке Украины и формировались первые подразделения добровольческих батальонов, он один из первых уехал на фронт, записавшись в батальон "Айдар" на ступеньках Украинского дома в Киеве. А на фронте спас сотни жизней.

" Если не принимать во внимание данный его невзвешенного шага, мы его характеризуем, как человека, который имеет неподдельный патриотизм. Он даже не поехал никуда в учебные центры, а сразу поехал на фронт. Он был командиром инженерно-саперного взвода 24 отдельного батальона "Айдар". Имеет два официальных ранения. А сколько еще ранений у него было, о которых я не могу вам сказать! Он имеет четыре контузии и после последней чудом выжил. Он имеет орден "За мужество" за операцию под Луганском – они выходили из окружения и из его роты осталось всего несколько человек ", – говорит капеллан.

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После тяжелой контузии Владимира списали из Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья. Он приехал в Ирпень и вместе с боевыми побратимами открыл СТО, где предоставлял возможность заработать АТОвцям, которых никто не брал на работу.

"Владимир давал этим людям сотни шансов исправиться. Не пить, не злоупотреблять ничем, а адаптироваться к мирной жизни. У него нет семьи. Это человек со сложной судьбой. Осуждать может каждый, а необходимо разобраться", – считает Анатолий Кушнирчук.

Напомним, что утром ветеран АТО Владимир Прохнич прошел в здание Кабинета министров, достал гранату и угрожал ее подорвать . Через пара часов он сдался правоохранителям и был доставлен в Печерское отделение полиции города Киева. Мотивы его действий так и остаются неизвестными.

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В Facebook развернулась кампания в поддержку бывшего бойца батальона "Айдар" Владимира Прохнич.

Все подробности в спецтеме Ветеран АТО с гранатой в Кабмине