"Знай, что мы рядом". В Facebook поднялась волна поддержки захватчика Кабмина

Адвокаты смогли провести к Прохничу близких. Фото из Печерского отделения полиции /Коллаж "Сегодня"

В Facebook развернулась кампания по поддержке бывшего бойца батальона "Айдар" Владимира Прохнича, который утром пришел в Кабинет министров с гранатой в руках. Сослуживцы пишут слова поддержки задержанному и собирают прошения о взятии его на поруки.

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Побратимы уже собрали команду адвокатов. Об этом, например, сообщила на своей странице в Фейсбук участница АТО Виктория Дворецкая.

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Из других сообщений стало известно, что готовятся взять Прохнича на поруки ряд областных организаций ветеранов АТО. В частности, Общественная организация "Бучанская варта" и Херсонская областная организация ветеранов АТО.

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Позже появилась информация, что близких вместе с адвокатами пустили к Владимиру, который находится в Печерском отделении полиции Киева в ожидании заседания суда по определению ему меры пресечения.

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"Благодарна за поддержку лично и от Вовы. Прошу не делать никаких выводов и диванных экспертных суждений. Мы с Консультативного совета при ОП были, от Минветеранов были. Адвокаты есть. Пожалуйста, кто готов взять на поруки – отзовитесь", – написала у себя на странице в Фейсбук представитель организации "Женского Ветеранского Движения" Андриана Сусак.

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Андриане разрешили сфотографироваться с задержанным.

Фото задержанного ветерана АТО Владимира Прохнича в Печерском отделении полиции Киева

Напомним, что утром ветеран АТО Владимир Прохнич прошел в здание Кабинета министров, достал гранату и угрожал ее взорвать. Через несколько часов он сдался правоохранителям и был доставлен в Печерское отделение полиции города Киева. Мотивы его действий так и неизвестны.

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Помощь в бескровном разрешении сложившейся ситуации оказал друг Прохнича волонтер Василий Алексюк. Он смог найти слова, чтобы ветеран сдался "без боя".

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