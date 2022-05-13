Суд Украины конфисковал у Кивы 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы

1,2 млн грн от жомовой ямы Кивы конфисковали в пользу Украины. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд конфисковал у бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, более 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

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"Верховный Суд принял окончательное решение по первому делу о гражданской конфискации по взысканию в доход государства свыше 1,2 млн гривен необоснованных активов, принадлежащих бывшему народному депутату", – говорится в сообщении.

Как отметили, Кива, когда был народным депутатом, передал жомовой яму в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности. Экс-нардеп не был ее владельцем и не имел правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею.

"За аренду указанный народный депутат противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен было зачислено на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Верховный Суд согласился с выводами Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и постановил конфисковать в доход государства указанные средства", – сообщает САП.

Также экс-депутату зачислили на банковский счет еще 10 тыс. грн в качестве комиссионных доходов за проведение безналичных банковских операций.

Кива-предатель