Суд України конфіскував у Ківи 1,2 млн грн доходу від жомової ями

1,2 млн. грн. від жомової ями Ківи конфіскували на користь України. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд конфіскував у колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллі Ківи , понад 1,2 млн грн доходу від жомової ями

Про це повідомила прес-служба САП.

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"Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію зі стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що належать колишньому народному депутату", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили, Ківа, коли був народним депутатом, передав жому в оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності. Екс-нардеп не був її власником і не мав правочину щодо володіння, користування та розпорядження нею.

"За оренду зазначений народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій. Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у дохід держави вказані кошти", – повідомляє САП.

Також екс-депутату зарахували на банківський рахунок ще 10 тис. грн як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Ківа-зрадник