Сутки на Донбассе. Оккупанты 6 раз нарушили "тишину", стреляли из запрещенного оружия

Оккупанты обстреливают украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Где стреляли?
- В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
- Неподалеку Новозвановки был осуществлен обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
- В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.
- В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Читайте также
- За 8 октября российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
- Убивал раненых украинских военных: СБУ задержала разведчика "ДНР".
- Более сотни мин, 60 гранат и гранатометов: в Авдеевке нашли тайник с оружием.