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Сутки на Донбассе. Оккупанты 6 раз нарушили "тишину", стреляли из запрещенного оружия

Юлия Гаврилюк
10 октября, 07:22
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины

Оккупанты обстреливают украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Где стреляли?

  • В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
  • Неподалеку Новозвановки был осуществлен обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
  • Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.
  • В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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