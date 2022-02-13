Таблетки от COVID-19 "Молнупиравир": смогут ли киевляне получить препарат бесплатно

"Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках/Фото: REUTERS /Amr Abdallah Dalsh, коллаж: "Сегодня"
Киев ожидает поступление партии лекарства против COVID-19 "Молнупиравир". Распределением препарата занимается Минздрав. В аптеках "Молнупиравир" продаваться не будет.
Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".
В настоящее время в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса "Молнупиравир". Однако покупать его не рекомендуют.
"Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 "Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава", — предостерегает киевлян депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.
Депутат подчеркнула, что в первую очередь семейные врачи будут назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания. Это касается больных сахарным диабетом, людей с тяжелыми патологиями и т.д. Лекарство будут выдавать бесплатно.
Вакцинация от COVID-19 детей
Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer. Для этого необходимо обратиться в центры вакцинации. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"Напомню, что в Украине дети в возрасте от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на середину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет", – подчеркнула чиновница.
Для вакцинации с собой необходимо иметь:
- свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;
- идентификационный код;
- согласие отца или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).