Вакцинация детей от COVID-19: куда обращаться, чтобы привить ребенка

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer. Для этого необходимо обратиться в центры вакцинации.
Об этом сообщает замминистра здравоохранения Мария Карчевич, пишет РБК-Украина.
"Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на середину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет", – отметила чиновница.
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Куда обращаться, чтобы вакцинировать ребенка
В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка нужно обратиться в центр вакцинации. Также с собой необходимо иметь:
- свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;
- идентификационный код;
- согласие родителя или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).
А нужно ли вакцинировать детей?
Главный санврач страны Игорь Кузин подчеркнул, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение ковида может быть тяжелым.
"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.
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