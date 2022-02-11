Опасные таблетки от COVID-19 и более 40 тысяч заболевших: что происходит с эпидситуацией в Украине

За сутки медики зафиксировали 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни в стране

За сутки от COVID-19 вылечились 20 850 украинцев / Коллаж "Сегодня"

В Украине количество заболевших ежедневно растет на десятки тысяч. Из-за этого украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы. Также в стране появились таблетки от COVID-19. Однако Минздрав предупреждает, что покупать их опасно.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, какая ситуация с COVID-19 в Украине.

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Статистика в Украине

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировали 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 936 человек;

летальных исходов – 236;

вылечились – 20 850 человек.

В Украине ученые разработали комбинированные тесты

Украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы. Всего есть пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов:

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эпидемического гриппа А и Б

парагриппа 1-3

респираторно-синцитиальных вирусов А и В

ортопневмовирусов человека

риновирусов

кори

C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19

Чтобы снизить риск заболеваемости на COVID-19, нужно соблюдать все противоэпидемические правила и ограничить круг контактных лиц. Коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А заразиться можно в местах, где вы меньше всего ожидаете.

Контакты высокого риска:

члены семьи инфицированного,

уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,

люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).

Контакты низкого риска:

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получившие полный курс прививки и ревакцинацию.

Почему опасно покупать таблетки от ковида?

В аптеках Хмельницкого начали продавать "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Однако медики утверждают, что таблеток в продаже нет. Вероятно, что злоумышленники продают фальсификат.

"Молнупиравир" пока не планируют продавать через аптеки. Таблетки будут доступны украинцам, которые в них нуждаются. Люди их получат абсолютно бесплатно, но только по назначению врача.

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