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СЬОГОДНІ Новини України

Небезпечні таблетки від COVID-19 та понад 40 тисяч хворих: що відбувається з епідситуацією в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 09:22
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За добу медики зафіксували 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби в країні
За добу від COVID-19 вилікувалися 20 850 українців / Колаж "Сьогодні"
За добу від COVID-19 вилікувалися 20 850 українців / Колаж "Сьогодні"

В Україні кількість хворих щодня зростає на десятки тисяч. Через це українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи. Також у країні з'явилися пігулки від COVID-19. Проте МОЗ попереджає, що купувати їх небезпечно.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про те, яка ситуація із COVID-19 в Україні.

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Статистика в Україні

Минулої доби, 10 лютого, в Україні зафіксували 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 3369 дітей та 1247 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3936 осіб;
  • летальних наслідків – 236;
  • вилікувалися – 20 850 людей.

В Україні вчені розробили комбіновані тести

Українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи. Усього є п'ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення коронавірусу, грипу та інших небезпечних респіраторних вірусів:

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  • епідемічного грипу А та Б
  • парагрипу 1-3
  • респіраторно-синцитіальних вірусів А та В
  • ортопневмовірусів людини
  • риновірусів
  • кору

З ким уникати зустрічей, щоб не заразитися COVID-19

Щоб знизити ризик захворюваності на COVID-19, потрібно дотримуватися всіх протиепідемічних правил і обмежити коло контактних осіб. Коронавірусна хвороба може протікати безсимптомно. А заразитися можна в місцях, де ви найменше очікуєте.

Контакти високого ризику:

  • члени сім'ї інфікованого,
  • вразливі контактні люди за станом здоров'я,
  • люди, які знаходяться у закритих приміщеннях з високим ступенем ризику (лікарні та установи довгострокового догляду тощо).

Контакти низького ризику:

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  • отримали повний курс щеплення та ревакцинацію.

Чому небезпечно купувати пігулки від ковіду?

В аптеках Хмельницького почали продавати "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Проте медики стверджують, що пігулок у продажу немає. Ймовірно, зловмисники продають фальсифікат.

"Молнупіравір" поки не планують продавати через аптеки. Таблетки будуть доступні українцям, які їх потребують. Люди їх отримають абсолютно безкоштовно, але лише за призначенням лікаря.

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