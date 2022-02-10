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COVID-19, грип та інші віруси. В Україні вчені розробили комбіновані тести

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 15:07
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Ці тест-системи можна легко використовувати навіть у районних лікарнях
Українські вчені придумали нові тести. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські вчені придумали нові тести. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи.

Про це повідомили в Інституті молекулярної біології та генетики.

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Що відомо про тести?

Вчені розробили п'ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення коронавірусу, грипу та інших небезпечних респіраторних вірусів:

  • епідемічного грипу А та Б
  • парагрипу 1-3
  • респіраторно-синцитіальних вірусів А та В
  • ортопневмовірусів людини
  • риновірусів
  • кору

Ці тести дозволяють не тільки виявити згадані віруси в організмі, але й прогнозувати перебіг захворювання у пацієнта, ними інфікованого, у тому числі перебіг коронавірусної хвороби.

Дослідники встановили рівні відносної експресії понад 20 генів вродженого імунітету та системи згортання крові у здорових донорів та хворих на ковід.

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Завдяки проведеному аналізу змін експресії цих генів вчені запропонували набори біомаркерів з 3-8 генів для розробки комбінованої експресійної тест-системи. Ці біомаркери дозволяють з високими показниками чутливості, специфічності та точності діагностувати гіперзапалення, гіперкоагуляцію та лімфопенію у периферичних клітинах крові пацієнтів із COVID-19.

Наголошується, що ці системи можна легко використати навіть у районних лікарнях.

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Українські вчені розробили комбіновані тести

Коли потрібно здавати ПЛР-тест на коронавірус: список симптомів

COVID-19 поширюється швидше, ніж грип або застуда, і може бути небезпечнішим для здоров'я. Кількість хворих на коронавірус в Україні з кожним днем все більша. За перших симптомів нездужання слід звертатися до сімейного лікаря.

Під час огляду лікар має визначити необхідність тестування. Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов'язково повинен призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:

  • із підозрою на COVID-19;
  • з ознаками інших ГРВІ;
  • із ознаками вірусної пневмонії;
  • із позашпитальною пневмонією;
  • контактним особам у разі появи симптомів, які виключають COVID-19.

Поки не отримаєте результатів тесту або якщо у вас є симптоми ГРВІ, потрібно самоізолюватися і не виходити в місця з великою кількістю людей.

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