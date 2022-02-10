З ким уникати зустрічей, щоб не заразитися COVID-19: список

За останні тижні в Україні зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Аби знизити ризик захворюваності, слід дотримуватися усіх протиепідемічних правил та обмежити коло контактних осіб.
Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.
Слід не забувати, що коронавірусна хвороба може протікати безсимптомно. А ризик заразитися є у місцях, де ви найменше очікуєте.
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Контакти високого ризику:
- члени сім'ї інфікованого,
- вразливі контактні особи за станом здоров'я,
- особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступпенем ризику (лікарні та установи довготривалого догляду тощо).
Контакти низького ризику:
- ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію.
Коли потрібно здавати ПЛР-тест
Під час огляду лікар має визначити необхідність тестування. Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:
- з підозрою на COVID-19;
- з ознаками інших ГРВІ;
- з ознаками вірусної пневмонії;
- із позагоспітальною пневмонією;
- контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.
Поки не отримаєте результати тесту або якщо маєте видимі симптоми ГРВІ, потрібно самоізолюватися та не виходити у місця з великою кількістю людей.
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