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З ким уникати зустрічей, щоб не заразитися COVID-19: список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 14:36
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COVID-19 може протікати безсимптомно і людина навіть не знатиме, що хворіла і заразила інших
Деякі люди мають занадто високий рівень ймовірності заразити інших.
Деякі люди мають занадто високий рівень ймовірності заразити інших. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні тижні в Україні зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Аби знизити ризик захворюваності, слід дотримуватися усіх протиепідемічних правил та обмежити коло контактних осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Слід не забувати, що коронавірусна хвороба може протікати безсимптомно. А ризик заразитися є у місцях, де ви найменше очікуєте.

Контакти високого ризику:

  • члени сім'ї інфікованого,
  • вразливі контактні особи за станом здоров'я,
  • особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступпенем ризику (лікарні та установи довготривалого догляду тощо).

Контакти низького ризику:

  • ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію.

Коли потрібно здавати ПЛР-тест

Під час огляду лікар має визначити необхідність тестування. Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:

  • з підозрою на COVID-19;
  • з ознаками інших ГРВІ;
  • з ознаками вірусної пневмонії;
  • із позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Поки не отримаєте результати тесту або якщо маєте видимі симптоми ГРВІ, потрібно самоізолюватися та не виходити у місця з великою кількістю людей.

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