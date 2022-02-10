C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19: список

COVID-19 может протекать бессимптомно и человек даже не будет знать, что болел и заразил других

Некоторые люди имеют слишком высокий уровень вероятности заразить других. / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние недели в Украине растет количество подтвержденных случаев COVID-19. Чтобы снизить риск заболеваемости, следует соблюдать все противоэпидемические правила и ограничить круг контактных лиц.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Не следует забывать, что коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А риск заразиться есть в местах, где вы меньше всего ожидаете.

Контакты высокого риска:

члены семьи инфицированного,

уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,

люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).

Контакты низкого риска:

получившие полный курс прививки и ревакцинацию.

Когда нужно сдавать ПЦР-тест

Во время осмотра врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:

с подозрением на COVID-19;

с признаками других ОРВИ;

с признаками вирусной пневмонии;

с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.

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