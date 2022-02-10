C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19: список

За последние недели в Украине растет количество подтвержденных случаев COVID-19. Чтобы снизить риск заболеваемости, следует соблюдать все противоэпидемические правила и ограничить круг контактных лиц.
Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус Инфо.
Не следует забывать, что коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А риск заразиться есть в местах, где вы меньше всего ожидаете.
Далее по теме
Контакты высокого риска:
- члены семьи инфицированного,
- уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,
- люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).
Контакты низкого риска:
- получившие полный курс прививки и ревакцинацию.
Когда нужно сдавать ПЦР-тест
Во время осмотра врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками вирусной пневмонии;
- с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.
Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.
Раньше мы писали:
- В Украине сразу три области переходят в красную зону – список.
- Как открыть больничный из дома: что нужно знать украинцам – инструкция.