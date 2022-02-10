Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус: список симптомов

Врач обязан назначить тестирование на COVID-19 в пяти случаях

Врачи должны направлять пациентов на ПЦР-тесты. / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-19 распространяется быстрее, чем грипп или простуда, и может быть более опасным для здоровья. Количество больных коронавирусом в Украине с каждым днем все больше. При первых симптомах недомогания следует обращаться к семейному врачу.

Когда врач обязан назначать ПЦР-тестирование – напомнили в НСЗУ.

Реклама

Обязательная проверка на COVID-19

При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:

с подозрением на COVID-19;

с признаками других ОРВИ;

с признаками вирусной пневмонии;

с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.

Как открыть больничный из дома

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Минздрав разработал и издал приказ № 233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Реклама

При наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

После чего по результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, что является основанием для открытия электронного больничного.

Однако, если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока больничного путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.

Реклама

Раньше мы писали: