Танки разбегаются как тараканы. ВСУ накрыла огнем бронетехнику оккупантов (видео)

Российские танки попали под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня
Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику военных РФ.
Видео публикуют Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.
"Есть прямые попадания в танк и две БМП. Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии как тараканы", – говорится в сообщении.
Подробнее – на видео, снятое боевым дроном.
В Тростянец зашли сотни единиц техники оккупантов
Сотни единиц российской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области.
Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли три человека, включая подростка 14 лет.
Обстрелы слышат и жители соседнего села Боромли. Число жертв уточняется. Кроме этого, военные РФ хаотично стреляют в частные дома и не обращают внимания на людей.
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