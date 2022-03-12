Танки розбігаються як таргани. ЗСУ накрила вогнем бронетехніку окупантів (відео)

Російські танки потрапили під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні
Артилерія 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку військових РФ.
Відео публікують Сухопутні війська ЗС України у Facebook.
"Є прямі влучення в танк і дві БМП. Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани", – йдеться у повідомленні.
Докладніше – на відео, зняте бойовим дроном.
До Тростянця зайшли сотні одиниць техніки окупантів
Сотні одиниць російської військової техніки прибутку у місто Тростянець Суми.
Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житлових секторах. Вцілили на територію колишнього заводу. На місці загинули троє людей, включаючи підлітка 14 років.
Обстріли чують і мешканці сусіднього села Боромлі. Кількість жертв уточнюється. Окрім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.
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