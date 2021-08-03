"Тараканы" боятся света": СНБО жестко берется за санкции Зеленского

Президент вместе с СНБО наказали санкциями большое количество людей в Украине, но может быть проблема с выполнением указов

Зеленский требует неуклонного выполнения своих указов. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел совещание с всеми главами силовых структур Украины, на котором обсудили вопрос жесткого контроля выполнения указов президента Владимира Зеленского о введении санкций. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Речь идет о таких указах Зеленского по решениям СНБО:

о состоянии дел в сфере недропользования (от 25 марта);

о введении санкций против ТОП-10 контрабандистов (от 3 апреля);

санкции против сотен "воров в законе" и криминальных авторитетов (от 21 мая).

Данилов отметил, что необходимо провести тщательную проверку Государственной службой геологии и недр Украины лицензий на пользование недрами, отметив, что предоставление большого количества таких лицензий одному лицу может свидетельствовать о возможных правонарушениях.

Он настаивает на действии санкций в полном объеме, а для этого необходимо максимальное сотрудничество между СБУ, МВД, Офисом генпрокурора и другими госорганами. Отчеты о результатах работы о выполнении указов президента по санкциям будут заслушивать каждую неделю.

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"Надо переводить все процессы относительно каждого субъекта санкционных списков в максимально публичную плоскость. "Тараканы" боятся света, и президент включил его на второй день после выборов. Нужно обеспечить системную комплексную работу по контролю исполнения решений СНБО. Позиция нейтралитета неприемлема. В вопросах деятельности криминального мира должна быть поставлена ​​точка", – заявил Данилов

Также на совещании подняли вопрос необходимости изменений в законодательстве относительно порядка применения санкций.

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше еще не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Как сообщали новости "Сегодня", на предыдущем заседании СНБО была утверждена стратегия внешней политики Украины. Министр внутренних дел Дмитрий Кулеба заявил, что такого не было за все 30 лет независимости.

Также СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци". В случае необходимости могут принять кардинальные, в том числе кадровые решения.