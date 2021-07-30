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СНБО утвердил стратегию внешней политики Украины. Что в документе?

30 июля 2021 18:38

Виктория Барановская Виктория Барановская

В общем стратегия включает 254 пунктов, однако их можно систематизировать по трем критериям

Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики Украины / Фото: коллаж "Сегодня"

Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики Украины / Фото: коллаж "Сегодня"

Украина впервые за почти 30 лет независимости утвердила стратегию внешней политики Украины. Задачу разработать документ лично дал президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания СНБО.

"В документе четко определены цели внешней политики, утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной страны", – сказал Кулеба.

Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики Украины:

  1. Обеспечение сувернитета и территориальной целостности Украины.
  2. Противодействие агрессивной политике РФ.
  3. Курс на членство в ЕС и НАТО.
  4. Продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций.
  5. Защита прав и интересов и прав украинский за рубежом.
  6. Продвижение положительного имиджа в мире.

В общем стратегия включает 254 пунктов, документ довольно обьемный – в нем впервые четко прописали курс Украины. Однако все пункты с документа можно систематизировать по трем критериям.

  1. Украина – активный участник международной политики.
  2. Украина формирует архитектуру безопасности для себя региона и мира.
  3. Украина – страна новых экономических возможностей.

Дополняется...

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