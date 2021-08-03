"Таргани бояться світла": РНБО жорстко береться за санкції Зеленського

Президент разом з РНБО покарали санкціями велику кількість людей в Україні, але може бути проблема з виконанням указів

Зеленський вимагає неухильного виконання своїх указів. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов провів нараду з усіма главами силових структур України, на якій обговорили питання жорсткого контролю виконання указів президента Володимира Зеленського про введення санкцій. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Йдеться про такі укази Зеленського за рішеннями РНБО:

про стан справ у сфері надрокористування (від 25 березня);

про введення санкцій проти топ-10 контрабандистів (від 3 квітня);

санкціі проти сотень "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів (від 21 травня).

Данілов зазначив, що необхідно провести ретельну перевірку Державною службою геології і надр України ліцензій на користування надрами, зазначивши, що надання великої кількості таких ліцензій одній особі може свідчити про можливі правопорушення.

Він наполягає на дії санкцій в повному обсязі, а для цього необхідна максимальна співпраця між СБУ, МВС, Офісом генпрокурора й іншими держорганами. Звіти про результати роботи щодо виконання указів президента щодо санкцій будуть заслуховувати кожного тижня.

Читайте також: РНБО розширив санкції проти контрабандистів – прізвища

Реклама

"Треба переводити всі процеси відносно кожного суб’єкта санкційних списків у максимально публічну площину. "Таргани" бояться світла, і президент включив його на другий день після виборів. Потрібно забезпечити системну комплексну роботу щодо контролю виконання рішень РНБО. Позиція нейтралітету неприйнятна. У питаннях діяльності кримінального світу має бути поставлена крапка", – заявив Данілов

Також на нараді підняли питання необхідності змін у законодавство щодо порядку застосування санкцій.

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один з видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо при необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на попередньому засіданні РНБО була затверджена стратегія зовнішньої політики України. Міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що такого не було за всі 30 років незалежності.

Також РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці". У разі необхідності можуть прийняти кардинальні, в тому числі кадрові рішення.