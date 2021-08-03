Версия на русском
$ 26,84
31,9

"Таргани бояться світла": РНБО жорстко береться за санкції Зеленського

3 серпня, 10:41

Сергій Мартинець

Президент разом з РНБО покарали санкціями велику кількість людей в Україні, але може бути проблема з виконанням указів

Зеленський вимагає неухильного виконання своїх указів. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов провів нараду з усіма главами силових структур України, на якій обговорили питання жорсткого контролю виконання указів президента Володимира Зеленського про введення санкцій. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Йдеться про такі укази Зеленського за рішеннями РНБО:

Данілов зазначив, що необхідно провести ретельну перевірку Державною службою геології і надр України ліцензій на користування надрами, зазначивши, що надання великої кількості таких ліцензій одній особі може свідчити про можливі правопорушення.

Він наполягає на дії санкцій в повному обсязі, а для цього необхідна максимальна співпраця між СБУ, МВС, Офісом генпрокурора й іншими держорганами. Звіти про результати роботи щодо виконання указів президента щодо санкцій будуть заслуховувати кожного тижня.

Читайте також: РНБО розширив санкції проти контрабандистів – прізвища

Реклама

"Треба переводити всі процеси відносно кожного суб’єкта санкційних списків у максимально публічну площину. "Таргани" бояться світла, і президент включив його на другий день після виборів. Потрібно забезпечити системну комплексну роботу щодо контролю виконання рішень РНБО. Позиція нейтралітету неприйнятна. У питаннях діяльності кримінального світу має бути поставлена крапка", – заявив Данілов

Також на нараді підняли питання необхідності змін у законодавство щодо порядку застосування санкцій.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на попередньому засіданні РНБО була затверджена стратегія зовнішньої політики України. Міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що такого не було за всі 30 років незалежності.

Також РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці". У разі необхідності можуть прийняти кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

Новини на цю ж тему:
РНБО санкції Володимир Зеленський Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

Реклама