Температура повысится, но осадки не пропадут: прогноз погоды в Украине на 10 декабря (карта)

Сегодня осадков стоит ожидать преимущественно жителям западной Украины/Коллаж: "Сегодня"
В пятницу, 10 декабря, в Украине в большинстве областях ожидается переменная облачность. Только в некоторых регионах будет идти мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день мокрый снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Дожди будут поливать Житомирскую, Хмельницкую и Винницкую области. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от 0 до +6 градусов. На востоке стоит ожидать 2-8 градусов тепла.
В северных регионах — 4-10 градусов. На юге будет 10-14 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют, от +6 до +8 градусов, а в Симферополе осадков тоже не прогнозируют — 12-14 градусов тепла.
Что делать при гололедице?
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
- Обходите металлические крышки люков;
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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