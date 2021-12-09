Украину накрыла непогода: без света остались жители пяти областей

Обесточение произошло из-за налипания мокрого снега и порывов ветра

Обесточены 148 населенных пунктов. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 7 утра 9 декабря в Украине остались без света жители пяти областей. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Где пропал свет

Утром в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях:

Киевская – 64,

Черниговская – 47,

Житомирская – 15,

Винницкая – 18,

Донецкая – 4.

Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Ситуация в Черниговской области

Из-за снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра 8 декабря и в ночь на 9 декабря произошло повреждение воздушных линий электроснабжения.

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По состоянию на 6 утра 9 декабря отключено 13 ЛЭП 10 кВ полностью и 9 ЛЭП 10 кВ частично, 160 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 47 населенных пунктов:

Козелецкий РЭС – 26,

Корюковский РЭС – 2,

Менский РЭС – 2,

Репкинский РЭС – 8,

Нежинский РЭС – 6,

Черниговский РЭС – 3.

Отметим, что по другим областям данных пока нет.

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