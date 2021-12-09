Украину накрыла непогода: без света остались жители пяти областей

По состоянию на 7 утра 9 декабря в Украине остались без света жители пяти областей. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Где пропал свет
Утром в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях:
- Киевская – 64,
- Черниговская – 47,
- Житомирская – 15,
- Винницкая – 18,
- Донецкая – 4.
Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Ситуация в Черниговской области
Из-за снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра 8 декабря и в ночь на 9 декабря произошло повреждение воздушных линий электроснабжения.
По состоянию на 6 утра 9 декабря отключено 13 ЛЭП 10 кВ полностью и 9 ЛЭП 10 кВ частично, 160 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 47 населенных пунктов:
- Козелецкий РЭС – 26,
- Корюковский РЭС – 2,
- Менский РЭС – 2,
- Репкинский РЭС – 8,
- Нежинский РЭС – 6,
- Черниговский РЭС – 3.
Отметим, что по другим областям данных пока нет.
Раньше мы писали:
- В четверг, 9 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.
- В четверг, 9 декабря, в Киеве прогнозируется сухая погода. В то же время ожидается мороз.