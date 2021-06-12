В Украине темпы вакцинации от COVID-19 резко ускорились. Данные за сутки

За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 62 062 человека. Это на 7733 больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего с начала кампании привито 1 661 410 человек. Вакцинацию завершили уже 230 420 человек – они получили две дозы.
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Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.
В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививок.
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.
Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.
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