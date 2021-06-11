Українська
$ 27,11
32,99
  1. Последние новости Украины

В Украине замедляются темпы вакцинации от коронавируса. Данные за сутки

11 июня 2021 8:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, в Минздраве рассказали, сколько прививок сделали за последние сутки

За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 54 329 человек. Это на 1244 меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 1 599 348 человек. Вакцинацию завершили уже 204 038 человек – они получили две дозы.

Читайте также: Украина получила еще одну партию COVID-вакцины производства компании Pfizer

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.

Реклама

В течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививок.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Евро-2021
Мисс сборной Португалии: продавщица превратила Роналду из ловеласа в семьянина
Джорджина Родригес - невеста Криштиану Роналду

Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Реклама

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика
Смертельное ДТП в Херсонской области: погиб
Смертельное ДТП в Херсонской области: погиб "свободовец" Жмутский с семьей, старшая дочь в комеУкраина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова ПутинаВласть
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничестваЭкономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит ПенсфондЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять