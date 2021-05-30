Темпы вакцинации в Украине снова просели. Сколько сделали прививок за сутки

В Украине на выходных резко уменьшилось количество сделанных прививок за сутки – новые данные Минздрава

В Украине за последние сутки, 29 мая, 8592 человека вакцинировали против COVID-19. Это почти вдвое меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в Минздраве

Отмечается, что вчера одну дозу получили 7119 человек, две дозы получили 1473 украинца.

В течение суток работали:

102 мобильные бригады,

300 пунктов прививки.

Источник: Минздрав Украины Реклама

С начала прививочной кампании привито 1 015 978 человек, из них получили 1 дозу – 1 015 976 человек, 2 дозы – 125 437 человек. Всего сделали 1 141 413 прививок.

По состоянию на 30 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили 1703 новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.