Тепло оставило Украину: прогноз погоды на 11 октября

Тепла в Украине не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 11 октября, в Украине ожидается прохладная погода, однако без осадков. В то же время температура в Карпатах недавно упала до -9 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Во всех областях ветер будет 5-10 м/с. На западе синоптики прогнозируют 12-16 градусов тепла.

На востоке температура будет колебаться от +12 до + 15 градусов. В северных регионах столбики термометров будут достигать 12-15 градусов тепла. На юге температура составит +14-15 градусов.

В Киеве день пройдет без осадков. Температура-12-14 градусов тепла.

Реклама

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов — от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

Читайте также

Сентябрь в Киеве был аномально холодным . Среднемесячная температура в столице в результате была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.

. Среднемесячная температура в столице в результате была ниже климатической нормы на 1,3 градуса. Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.