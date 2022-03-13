Тероборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов (фото)

Оккупанты пытались продвинуться в столицу Украины/Фото: Оперативный ВСУ, коллаж: "Сегодня"

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее дальнейшее продвижение в украинскую столицу.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

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"112 отдельная бригада с помощью "Стугни" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", — говорится в сообщении.

Обстрел Попасной

Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал в Facebook заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

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"Асвободители во всей красе. Скоты. Не люди", — отметил Белошицкий.

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