Скадовск чист от "русского мира": оккупанты покинули город

Город готовится к запуску учебного процесса

9 марта в СМИ появилась информация, что оккупационные войска РФ вошли в украинский город Скадовск в Херсонской области. В соцсетях появилось видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта. Однако уже 12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что "русского мира" в его населенном пункте нет.

Обстановка в городе

"В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Однако прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого действительно нет продуктов питания", – рассказал об обстановке в городе городской голова Скадовска.

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В городе работают патрули из местных жителей. С понедельника, 14 марта, в Скадовске планируется восстановление учебного процесса, как и в большинстве регионов Украины.

Ситуация