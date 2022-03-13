Скадовск чист от "русского мира": оккупанты покинули город

9 марта в СМИ появилась информация, что оккупационные войска РФ вошли в украинский город Скадовск в Херсонской области. В соцсетях появилось видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта. Однако уже 12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что "русского мира" в его населенном пункте нет.
Обстановка в городе
"В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Однако прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого действительно нет продуктов питания", – рассказал об обстановке в городе городской голова Скадовска.
В городе работают патрули из местных жителей. С понедельника, 14 марта, в Скадовске планируется восстановление учебного процесса, как и в большинстве регионов Украины.
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Ситуация
- 9 марта сотни жителей города вышли на проукраинский протест, заявив решительное "нет" мечтам Кремля.
- В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что оккупанты готовятся к штурму его города.
- Еще 6 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российско-фашистские войска активно готовятся к нападению на Одессу. Они уже пытались реализовать этот план, но украинской обороне удалось их удержать.