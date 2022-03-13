Скадовськ чистий від "російського світу": окупанти залишили місто

9 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що окупаційні війська РФ увійшли до українського міста Скадовськ у Херсонській області. У соцмережах з'явилося відео з військовою технікою та російськими солдатами на вулицях міста-курорту. Проте вже 12 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що "російського світу" в його населеному пункті немає.
Обстановка у місті
"У Скадовську на сьогоднішній день немає окупаційних військ, ситуація контрольована. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло. Є зв'язок, щоправда, з деякими перебоями. Працюють у нас служби соціального забезпечення, куди можна звертатися. Проте прошу звертатися справді тих, хто залишився без засобів для існування та у кого справді немає продуктів харчування", – розповів про обстановку у місті міський голова Скадовська.
У місті працюють патрулі із місцевих мешканців. З понеділка, 14 березня, у Скадовську планується відновлення навчального процесу, як і у більшості регіонів України.
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Ситуація
- 9 березня сотні жителів міста вийшли на проукраїнський протест, заявивши рішуче "ні" мріям Кремля.
- У свою чергу, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що окупанти готуються до штурму його міста.
- Ще 6 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російсько-фашистські війська активно готуються до нападу на Одесу Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.