Скадовськ чистий від "російського світу": окупанти залишили місто

Місто готується до запуску навчального процесу

9 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що окупаційні війська РФ увійшли до українського міста Скадовськ у Херсонській області. У соцмережах з'явилося відео з військовою технікою та російськими солдатами на вулицях міста-курорту. Проте вже 12 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що "російського світу" в його населеному пункті немає.

Обстановка у місті

"У Скадовську на сьогоднішній день немає окупаційних військ, ситуація контрольована. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло. Є зв'язок, щоправда, з деякими перебоями. Працюють у нас служби соціального забезпечення, куди можна звертатися. Проте прошу звертатися справді тих, хто залишився без засобів для існування та у кого справді немає продуктів харчування", – розповів про обстановку у місті міський голова Скадовська.

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У місті працюють патрулі із місцевих мешканців. З понеділка, 14 березня, у Скадовську планується відновлення навчального процесу, як і у більшості регіонів України.

Ситуація