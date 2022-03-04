Террористы захватили ядерные обекты — Арахамия о кадыровцах

АЭС в Чернобыле под контролем агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня

На захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы" — об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на совместном брифинге с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.

По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.

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"Мы, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего международного мира, что мы не можем, даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас в уме у этих чеченских боевиков. Они могут шантажировать потом и Россию и говорить: "давайте независимость Чечне". Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты", — сказал депутат.

На переговорах с Россией Украина предлагала создать бесполетную и бесконфликтную зону вокруг ядерных объектов в радиусе 30 километров, но российская сторона не согласилась, добавил Арахамия.

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Ранее гендиректор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС в Украине.

Ситуация в Украине 4 марта