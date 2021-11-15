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Только две "желтых". В Украине обновили карантинные зоны – список

Юлия Гаврилюк
15 ноября, 10:26
Раньше Закарпатская область была отнесена к желтой зоне карантина, однако сегодня она приобрела "оранжевый" цвет по эпидпоказателям

Обновлены карантинные зоны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве опубликовали новый список карантинных зон. Киев и 17 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина. В оранжевой – 5 регионов, и два все еще находятся в желтой.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Какие области в желтой зоне

  • Кировоградская область;
  • Тернопольская область.

Какие области в оранжевой зоне

  • Винницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область.

Какие области в красной зоне

  • Киев;
  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Львовская область;
  • Волынская область;
  • Черкасская область.

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 228 441 человек
  • поправилось – 2 642 459,
  • летальных исходов – 77 147,
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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