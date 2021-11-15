Только две "желтых". В Украине обновили карантинные зоны – список

Обновлены карантинные зоны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
В Минздраве опубликовали новый список карантинных зон. Киев и 17 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина. В оранжевой – 5 регионов, и два все еще находятся в желтой.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Какие области в желтой зоне
- Кировоградская область;
- Тернопольская область.
Какие области в оранжевой зоне
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
Какие области в красной зоне
- Киев;
- Херсонская область;
- Одесская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Львовская область;
- Волынская область;
- Черкасская область.
Коронавирус в Украине
14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 228 441 человек
- поправилось – 2 642 459,
- летальных исходов – 77 147,
- проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
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