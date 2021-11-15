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Лише дві "жовті". В Україні оновили карантинні зони – список

Юлія Гаврилюк
15 листопада, 10:26
Раніше Закарпатська область була віднесена до "жовтої зони" карантину, проте сьогодні вона набула "помаранчевого" кольору за епідпоказниками

Оновлено карантинні зони в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У МОЗ опублікували новий список карантинних зон. Київ та 17 областей перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. У "помаранчевій" – 5 регіонів, і два ще знаходяться в "жовтій".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Які області у "жовтій зоні"

  • Кіровоградська область;
  • Тернопільська область.

Які області в "помаранчевій зоні"

  • Вінницька область;
  • Закарпатська область;
  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область.

Які області у "червоній зоні"

  • Київ;
  • Херсонська область;
  • Одеська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Сумська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область;
  • Львівська область;
  • Волинська область;
  • Черкаська область.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 228 441 людина,
  • одужало – 2 642 459,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.

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