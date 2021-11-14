Одна область перешла к желтым. Минздрав обновил зоны карантина – список

В Минздраве опубликовали новый список карантинных зон, теперь Тернопольская область соответствует желтой зоне

Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

Тернопольская область перешла из оранжевой в желтую зону карантина. В регионе улучшилась ситуация с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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По состоянию на 14 октября практически все показатели по заболеваемости и госпитализациях в Тернопольской области в пределах нормы.

Какие области в красной зоне

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская.

Какие области в оранжевой зоне

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черновицкая.

Какие области в желтой зоне

Закарпатская,

Тернопольская,

Кировоградская.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких областях:

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