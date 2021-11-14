Одна область перешла к желтым. Минздрав обновил зоны карантина – список

Тернопольская область перешла из оранжевой в желтую зону карантина. В регионе улучшилась ситуация с коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на 14 октября практически все показатели по заболеваемости и госпитализациях в Тернопольской области в пределах нормы.
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Какие области в красной зоне
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская.
Какие области в оранжевой зоне
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черновицкая.
Какие области в желтой зоне
- Закарпатская,
- Тернопольская,
- Кировоградская.
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких областях:
- Днепропетровской (1630);
- Харьковской (1050);
- Запорожской (1029);
- Одесской (979);
- Донецкой (793).
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