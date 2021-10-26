Третья волна COVID-19 уже в Украине: страна бьет рекорды за всю историю эпидемии

В Украине третья волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии коронавируса. Таким образом в стране сейчас третья волна COVID-19.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.
В Украине третья волна коронавируса
Как рассказал Ганиченко, сейчас в Украине третья волна и она является самой большой. По его словам, волна не только побила свои собственные рекорды, а и побила рекорды исторического максимума континента.
Эксперт отметил, что вместе с тем ситуация в Украине не самая плохая. Другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас у нас.
"Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", – добавил Ганиченко.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).
Рекорд смертности от COVID-19
За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.
Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.
По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).
Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.
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