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"Это ни о чем": в Минздраве рассказали о смертях после вакцины от COVID-19

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 октября, 11:44
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В Украине за месяц зафиксировали 119 серьезных реакций после вакцинации от коронавируса
Виктор Ляшко высказался о реакции на вакцинацию от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Виктор Ляшко высказался о реакции на вакцинацию от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за месяц зафиксировали 119 серьезных реакций после вакцинации от коронавируса, в том числе и смертей. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, эта цифра "ни о чем".

Об этом Ляшко заявил в интервью "Украинской правде".

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"Эта цифра ни о чем"

Как рассказал Ляшко, в Украине за месяц зафиксировали 119 серьезных реакций после вакцинации от коронавируса. В то же время министр отметил, что "эта цифра ни о чем".

По его словам, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. Ляшко отметил что инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после него.

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи", – подчеркнул глава Минздрава.

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Вакцинация от коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Вакцинация от коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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Рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).

Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.

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