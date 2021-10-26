Третя хвиля COVID-19 вже в Україні: країна б'є рекорди за всю історію епідемії

В Україні третя хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії коронавірусу.Так, у країні зараз третя хвиля COVID-19.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу.

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В Україні третя хвиля коронавірусу

Як розповів Ганіченко, зараз в Україні третя хвиля, і вона є найбільшою. За його словами, хвиля не лише побила свої власні рекорди, а й побила рекорди історичного максимуму континенту.

Експерт зазначив, що натомість ситуація в Україні не найгірша. Інші країни показували й набагато вищі показники, ніж зараз у нас.

"Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", – додав Ганіченко.

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В Україні ситуація з коронавірусом ще більше погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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Рекорд смертності від COVID-19

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 осіб більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.