"Тревожный чемоданчик" для животных: что взять питомцам в случае ЧП (список)

Что взять животным в случае ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня
В случае чрезвычайного положения украинцы должны иметь собранными не только свои свои вещи, но и все для питомца. В частности, животным, как и людям, нужно захватить лекарства и еду.
Советами поделилось в Facebook движение UAnimals, борющееся за права животных.
Что нужно купить?
- Запас корма, которого хватит минимум на месяц.
- Несколько бутылей питьевой воды для животных.
- Средства уборки на случай, если животное нужно выгуливать, но это будет невозможно.
- Ветеринарная аптечка.
- Переноска для животного.
Что нужно сделать в любом случае?
- Сделайте животному необходимые прививки.
- Международный паспорт животного храните рядом со своими документами.
- Повесьте адресник и не выгуливайте животное без поводка.
- Обсудите с родными, что будете делать с домашним питомцем в случае ЧП.
Эти рекомендации актуальны всегда и будут полезны в любых обстоятельствах.
Угроза вторжения РФ
В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомасштабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов:
- Ночью с 13 на 14 января провели массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Власти уже заявили, что за этим может стоять РФ. С помощью кибератаки страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
- 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- После этого, 15 января, в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что могло быть поводом для вторжения России.
"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.