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"Тривожна валізка" для тварин: що взяти вихованцям у разі НС (список)

Тетяна Очеретяна
27 січня, 18:45
Власникам домашніх тварин потрібно заздалегідь подбати про запаси їжі та ліки для своїх улюбленців – про що ще потрібно пам'ятати

Що взяти тваринам у разі НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й все для вихованця. Зокрема, тваринам, як і людям, потрібно захопити ліки та їжу.

Порадами поділився у Facebook рух UAnimals, що бореться за права тварин.

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Що потрібно придбати?

  • Запас корму якого вистачить мінімум на місяць.
  • Декілька пляшок питної води для тварин.
  • Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину потрібно вигулювати, але це буде неможливо.
  • Ветеринарна аптечка.
  • Перенесення для тварини.

Що потрібно зробити у будь-якому випадку?

  • Зробіть тварині необхідні щеплення.
  • Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.
  • Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідка.
  • Обговоріть із рідними, що робитимете з домашнім вихованцем у разі НС.

Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.

Загроза вторгнення РФ

В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема з'явилася на слуху після таких інцидентів:

  • Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на веб-сайти державних структур України Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.
  • 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
  • Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.
    "Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.