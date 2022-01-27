"Тривожна валізка" для тварин: що взяти вихованцям у разі НС (список)

Що взяти тваринам у разі НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й все для вихованця. Зокрема, тваринам, як і людям, потрібно захопити ліки та їжу.

Порадами поділився у Facebook рух UAnimals, що бореться за права тварин.

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Що потрібно придбати?

Запас корму якого вистачить мінімум на місяць.

Декілька пляшок питної води для тварин.

Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину потрібно вигулювати, але це буде неможливо.

Ветеринарна аптечка.

Перенесення для тварини.

Що потрібно зробити у будь-якому випадку?

Зробіть тварині необхідні щеплення.

Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.

Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідка.

Обговоріть із рідними, що робитимете з домашнім вихованцем у разі НС.

Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.

Загроза вторгнення РФ

В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема з'явилася на слуху після таких інцидентів: