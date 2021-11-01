Три антилидера: в каких областях COVID-отделения заполнены больше всего – список

Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине три области лидируютпо заполненности COVID-отделений. На первом месте находится Донецкая область.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

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Антилидеры

Больше всего заполнено COVID-отделений в:

Донецкой области,

Запорожской области,

Одесской области.

По состоянию на 1 ноября в Донецкой области занято уже 90% ковидных кроватей (3504 человека госпитализированы из COVID-19). В Запорожской области – 81,4% (2627 человек), в Одесской области – 79,8% (3039 человек).

В Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине — 42,3% (338 человек).

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Статистика COVID-19 в Украине

За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).

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