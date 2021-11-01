Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Красные" идут на поправку? В каких регионах стабилизировалась ситуация с COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 14:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ситуация с COVID-19 стабилизировалась в 3 областях
За прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
За прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Показатели заболеваемости стабилизируются в регионах, которые первыми вошли в красную зону.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Реклама

Как стабилизировалась ситуация?

По информации Министерства здравоохранения, за прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Из них 93,5% людей — не вакцинированы.

Также стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций. За прошлую неделю в больницу попали 34 тысячи человек, из которых 93,2% — невакцинированы.

В каких областях стабилизировалась ситуация с COVID-19

  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Донецкая.

Эти регионы вошли одни из первых в красную зону.

Реклама

Проверка поддельных сертификатов о вакцинации

В Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю они провели 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве. Задокументирована в течение недели незаконная деятельность 3 врачей, изъяли 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировали 2 Telegram-канала.

Наказания

За прошедшую полиция начала более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов. Всего начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 в отношении работников туристических агентств.

Сейчас полицейские контролируют то, как проверяют COVID-сертификаты в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в красных зонах эпиднебезопасности.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Anti-Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

152 199

заболело за неделю в Украине

+9%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.28

Российский рубль (₽)

0.3719

Евро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять