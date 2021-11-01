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СЬОГОДНІ Новини України

"Червоні" йдуть на поправку? У яких регіонах стабілізувалася ситуація із COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 листопада, 14:01
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Ситуація з COVID-19 стабілізувалася у 3 областях
За минулий тиждень виявили 152 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
За минулий тиждень виявили 152 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Показники захворюваності стабілізуються у регіонах, які першими увійшли до "червоної зони".

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

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Як стабілізувалася ситуація?

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень виявили 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19. З них 93,5% людей не вакциновані.

Також стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарні потрапили 34 тисячі людина, з яких 93,2% невакциновані.

В яких областях стабілізувалася ситуація із COVID-19

  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Донецька.

Ці регіони увійшли одні з перших до "червоної зони".

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Перевірка підроблених сертифікатів щодо вакцинації

У Національній поліції повідомили, що за минулий тиждень вони провели 20 обшуків, із них 3 — у медустановах та 1 — у туристичній агенції. Задокументовано протягом тижня незаконну діяльність 3 лікарів, вилучили 170 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та заблокували 2 Telegram-канали.

Покарання

За минулу поліція розпочала понад 90 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-документів. Всього розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 стосовно працівників медичних установ та 35 стосовно працівників туристичних агенцій.

Наразі поліцейські контролюють те, як перевіряють COVID-сертифікати у ТРЦ та закладах громадського харчування у регіонах, що знаходяться у "червоних зонах" епіднебезпеки.

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