Три антилідери: у яких областях COVID-відділення заповнені найбільше – список

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 осіб / Колаж "Сьогодні"
В Україні три області лідируютьза заповненістю COVID-відділень. На першому місці знаходиться Донецька область.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Антилідери
Найбільше заповнено COVID-відділень у:
- Донецької області,
- Запорізької області,
- Одещини.
Станом на 1 листопада на Донеччині зайнято вже 90% ковідних ліжок (3504 особи госпіталізовані з COVID-19). У Запорізькій області – 81,4% (2627 людина), на Одещині – 79,8% (3039 людина).
На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні — 42,3% (338 людина).
Статистика COVID-19 в Україні
Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2442098 інфікованих (5885 – за останню добу).