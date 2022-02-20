Три крупных авиакомпании отменили рейсы в Украину

Прекращение полетов связано с ситуацией с безопасностью в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Три известные авиакомпании отменили полеты в Украину. Речь идет о скандинавском перевозчике SAS, австрийской авиакомпании Austrian Airlines и швейцарской Swiss.

Об этом пишет Reuters.

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SAS

Скандинавская авиакомпания SAS отменила еженедельный рейс Осло – Киев во вторник, 22 февраля. Это связано с ситуацией безопасности. Авиаперевозчик не будет осуществлять рейсы в воздушном пространстве Украины до 27 февраля. Решение о рейсе 1 марта будет принято позже.

Austrian Airlines

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines объявила об остановке большинства рейсов в Украину из-за российской угрозы. Авиаперевозчик осуществляет рейсы из Вены в Киев, Львов и Одессу. Рейсы в Киев и Одессу отменены до конца февраля. Рейсы Вена – Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме.

Swiss

Швейцарская авиакомпания SWISS приостановила полеты на своем единственном маршруте в Украину Киев – Цюрих. Перевозчик не будет совершать рейсы с 21 по 28 февраля. Кроме того, в авиакомпании отказались использовать воздушное пространство Украины для транзитных рейсов.

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Отменены рейсы Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Однако это якобы не связано с российской угрозой Украине. В авиакомпании утверждают, что рейсы отменили из-за коронавируса.

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