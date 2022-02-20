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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не война. Lufthansa назвала неожиданную причину отмены рейсов в Киев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 19:55
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Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля
Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев
Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажиры немецкой авиакомпании Lufthansa, чьи рейсы были отменены, получили сообщение, в котором написали, что такая ситуация сложилась из-за COVID-19.

Об этом написал представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев в Facebook.

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Причина отмены рейсов

В авиакомпании утверждают, что рейсы были отменены из-за коронавируса.

"Для меня, как для дипломата, с одной стороны, причины ясны. Во всем том массиве информации от официальных кругов разных государств о скоплении российских войск на границах Украины, об угрозе вооруженного вторжения, об эвакуации из Киева Посольств – бизнес проводит собственную оценку рисков", – отметил Макеев.

По его словам, для авиакомпаний уровня Lufthansa или KLM, Swiss, Austrian, тоже отменивших рейсы в Украину, недопустимо в своих коммуникациях или действиях "считать своих клиентов идиотами".

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За дальнейшей информацией в авиакомпании посоветовали звонить по горячему номеру в России.

Угроза имиджа

"Оператор колл-центра на вопрос о причинах отмены рейса ответила, как мне показалось, либо искренне, либо четко по инструкции: "Нам ничего не говорят". Так ответственный бизнес не делает", – написал Макеев.

Он добавил, что клиенты должны знать реальные причины. И "держать клиентов за дураков" – это серьезная угроза имиджа.

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Не первая отмена рейсов

В конце января в немецкой авиакомпании уже заявляли, что экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации в стране. По этой причине перенесли один из рейсов, который должен был вылететь из Мюнхена в Киев 22 января.

Однако спустя пару дней Lufthansa все же вернула на ночную стоянку в аэропорту "Борисполь" рейс LH 1492 Франкфурт – Киев. Однако сократила ее время почти на 1 час.

А потом немецкий авиаперевозчик Lufthansa решил прекратить рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

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