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СЬОГОДНІ Новини України

Не війна. Lufthansa назвала неочікувану причину скасування рейсів до Києва

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 лютого, 19:55
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Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого
Lufthansa пояснила скасування рейсів
Lufthansa пояснила скасування рейсів / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажири німецької авіакомпанії Lufthansa, чиї рейси було скасовано, отримали повідомлення, в яких написали, що така ситуація склалася через COVID-19.

Про це написав представник МЗС України з санкційної політики Олексій Макєєв в Facebook.

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Причина скасування рейсів

В авіакомпанії стверджують, що рейси відмінили через коронавірус.

"Для мене, як для дипломата, з одного боку, причини зрозумілі. В усьому тому масиві інформації від офіційних кіл різних держав про скупчення російських військ на кордонах України, про загрозу збройного вторгнення, про евакуацію з Києва Посольств – бізнес проводить власну оцінку ризиків" , – зазначив Макєєв.

За його словами, для авіакомпаній рівня Lufthansa або KLM, Swiss, Austrian, які теж відмінили рейси в Україну, неприпустимо у своїх комунікаціях або діях "вважати своїх клієнтів ідіотами".

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За подальшою інформацією в авіакомпанії порадили дзвонити за гарячим номером у Росії.

Загроза іміджу

"Операторка колцентру на питання про причини відміни рейсу відповіла, як мені здалося, або щиро, або чітко за інструкцією: "нам ничего не говорят. Так відповідальний бізнес не робить", – написав Макєєв.

Він додав, що клієнти мають знати реальні причини. А "тримати клієнтів за дурнів – це серйозна загроза іміджу".

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Не перше скасування рейсів

Наприкінці січня у німецькій авіакомпанії вже заявляли, що екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч через політичну ситуацію в країні. З цієї причини перенесли один із рейсів, який мав вилетіти з Мюнхена до Києва 22 січня.

Однак через пару днів Lufthansa все ж таки повернула на нічну стоянку в аеропорту "Бориспіль" рейс LH 1492 Франкфурт – Київ. Проте скоротила її час майже на 1 годину.

А потім німецький авіаперевізник Lufthansa вирішив припинити рейси до Києва та Києва з 21 по 28 лютого.

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