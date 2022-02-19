Знову злякалися вторгнення? Авіакомпанія Lufthansa скасовує рейси до Києва

Частина українців не зможуть повернутися з-за кордону до Києва у запланований час – Lufthansa скасувала рейси

Lufthansa призупиняє польоти до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого. Проте не уточнила, чи це пов'язано з можливим вторгненням РФ.

Про це написали на сайті перевізника.

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У компанії уточнили, що це стосується всіх рейсів. Пасажири вже отримали повідомлення про відміну польотів.

"Lufthansa постійно стежить за ситуацією і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", – йдеться у заяві.

Перевізник рекомендує звертатися до їх сервісного центру або туристичного агентства, щоб обговорити подальші поїздки.

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Спеціальний представник МЗС України з санкційної політики Олексій Макєєв написав у Twitter, що хоче почути від авіакомпанії причини такого рішення.

"Було б добре, щоб у ваших поясненнях були слова "загроза вторгнення РФ в Україну". Ви також скоротите рейси до Москви?", – написав він.

Не перше скасування рейсів

Наприкінці січня у німецькій авіакомпанії вже заявляли, що екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч через політичну ситуацію в країні. З цієї причини перенесли один із рейсів, який мав вилетіти з Мюнхена до Києва 22 січня.

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Однак через пару днів Lufthansa все ж таки повернула на нічну стоянку в аеропорту "Бориспіль" рейс LH 1492 Франкфурт – Київ. Проте скоротила її час майже на годину.