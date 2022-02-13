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Німецька авіакомпанія Lufthansa може призупинити польоти в Україну

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13 лютого, 13:22
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Рішення може бути прийнято на тлі загрози вторгнення Росії до України найближчими днями
Авіакомпанії скасовують рейси до України.
Авіакомпанії скасовують рейси до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти в Україну на фоні загрози вторгнення Росії до України. Проте остаточного рішення поки що не прийнято.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Керівництво німецької авіакомпанії Lufthansa повідомило, що уважно спостерігає за розвитком ситуації навколо України, у тому числі розглядаючи варіант із припиненням авіарейсів, але поки що таке рішення не прийняте.

Крім того, подібну заяву зробили й у французькій авіакомпанії Air France.

Також нідерландська авіакомпанія KLM відмовляється від рейсів до столиці України

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"Наступний рейс до Києва було заплановано на сьогоднішній вечір, але він не відбудеться", – оголосила KLM у суботу, 12 лютого.

Як відомо, у січні KLM, Lufthansa, а також її дочірні компанії швейцарська Swiss та австрійська Austrian Airlines відмовилися залишати свої лайнери на нічну стоянку в Києві. Проте незабаром заборону було знято.

Скасування рейсу SkyUp

Вранці 13 лютого літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі й пасажири залишаються там на невизначений час.

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Проте співробітники аеропорту не дали жодних офіційних коментарів щодо інформації про те, що приземлення літака сталося нібито через можливе швидке припинення страхового покриття повітряних суден в Україні та над Україною.

Єдине, що вдалося дізнатися, це те, що власник літака, взятого в лізинг, заборонив компанії відвідувати повітряний простір України.

Польоти в Україну можуть припинитися

З'явилася інформація, що від понеділка, 14 лютого, страхові компанії відкликають свої гарантії для польотів над Україною, що може призвести до зупинки міжнародного авіасполучення з Україною.

Зокрема, британські страховики розіслали міжнародним власникам літаків офіційне попередження, що за 48 годин перестане діяти страховка повітряних суден в Україні.

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