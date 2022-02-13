Скандал із рейсом SkyUp. Ми запитали у МЗС, як українці повернуться додому

Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра-Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишинева.
Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко сайту "Сьогодні".
Українські консули знаходяться в аеропорту разом із громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування.
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"Зараз готується доставка українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони вирушать до України. МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі", – сказав Ніколенко.
За його словами, МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.
Скандал зі SkyUp
Раніше ми писали, що літак Фуншал-Київ приземлився в Кишиневі. Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України в той момент, коли рейс уже розпочався.
В результаті авіакомпанія SkyUp домовилася про посадку в найближчому до України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.
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