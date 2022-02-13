Скандал із рейсом SkyUp. Ми запитали у МЗС, як українці повернуться додому

Українські консули знаходяться в аеропорту разом із громадянами й підтримують зв'язок з представниками авіакомпанії

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував ситуацію із літаком SkyUp / Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра-Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишинева.

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко сайту "Сьогодні".

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Українські консули знаходяться в аеропорту разом із громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування.

"Зараз готується доставка українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони вирушать до України. МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі", – сказав Ніколенко.

За його словами, МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.

Скандал зі SkyUp

Раніше ми писали, що літак Фуншал-Київ приземлився в Кишиневі. Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України в той момент, коли рейс уже розпочався.

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В результаті авіакомпанія SkyUp домовилася про посадку в найближчому до України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.

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