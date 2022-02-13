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Скандал с рейсом SkyUp. Мы спросили у МИД, как украинцы вернутся домой

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13 февраля, 12:50
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Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами и поддерживают связь с представителями авиакомпании
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал ситуацию с самолетом SkyUp
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал ситуацию с самолетом SkyUp / Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра-Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишинева.

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко сайту "Сегодня".

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Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание.

"Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину. МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле", – сказал Николенко.

По его словам, МИД готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

Скандал со SkyUp

Ранее мы писали, что самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе. Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины в тот момент, когда рейс уже начался.

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В итоге авиакомпания SkyUp договорилась о посадке в ближайшем к Украине аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев.

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